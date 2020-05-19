В приюте для беженцев в Германии произошла вспышка COVID-19: более ста инфицированных

Новости мира:В Германии более 100 жителей приюта для беженцев заразились коронавирусом.

В общежитии в городе Санкт-Августин, земля Северный Рейн-Вестфалия, выявлена вспышка коронавируса.

Об этом сообщает газета General Anzeiger.

"В доме для беженцев в Санкт-Августине количество зараженных людей увеличилось до 130. Всего в заведении живут 300 человек, всем им сделаны тесты", - говорится в сообщении.

В приюте применяются повышенные гигиенические меры. Создана зона изоляции. У инфицированных легкие симптомы.

Отмечается, что вспышку обнаружили в прошлый четверг.

Всего в земле Северный Рейн-Вестфалия с начала пандемии было зарегистрировано, по данным Института Роберта Коха, 36 365 случаев инфицирования (это вторая наиболее пораженная COVID-19 земля ФРГ после Баварии), из них умерли 1 512.