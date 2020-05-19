С начала эпидемии во Франции умерли почти 30 тысяч человек

Новости мира:Во Франции за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерло более 130 человек.

Во Франции госпитализированными из-за COVID-19 остаются почти 20 тыс. пациентов.

Об этом свидетельствовали данные по 18 мая Министерство солидарности и здравоохранения, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

С начала пандемии во Франции 28 239 человек умерли; 1998 пациентов остаются в реанимации в тяжелом состоянии; 61728 человек выписаны из больниц после выздоровления.

Сообщается, что за предыдущие сутки зафиксировано 345 новых случаев инфицирования коронавирусом; 131 летальный случай от COVID-19; госпитализировано 38 пациентов; 375 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Профильное ведомство сообщило, что по требованиям национальной стратегии выхода из карантина, отныне все граждане, у которых симптомы коронавирусной болезни, получат результаты вирусологического тестирования не позднее, чем через 48 часов.

По данным Worldometer, всего во Франции зарегистрировано 179927 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4894 222. При этом число умерших с коронавирусом - 320 181. А число пациентов, которые уже выздоровели - 1908065.