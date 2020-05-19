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Ряд стран ЕС согласовали правила безопасного отпуска летом

Ряд стран ЕС согласовали правила безопасного отпуска летом
12:56 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Ряд стран-членов Европейского Союза согласовали правила для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса.

В понедельник 11 государств Европейского Союза согласовали ряд правил относительно того, как создать безопасные условия для проведения летнего отпуска в Европе на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

О договоренности страны объявили после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.

Соглашение основано на руководящих принципах, выданных на прошлой неделе Европейской комиссией, и имеет целью координацию государств при открытии границ для туристов.

В совместном заявлении министры отметили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно о том, что подход поэтапных шагов, согласованных между государствами ЕС, является лучшим способом постепенной нормализации трансграничных поездок. При этом ключевым приоритетом является восстановление поездок, которое не приведет к неконтролируемому росту инфекций.

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Другие два принципа - обеспечение того, чтобы граждане, которые свободно путешествуют по Европе, также могли безопасно вернуться домой, а также что постепенное восстановление свободы трансграничных перемещений состоится при условии положительных тенденций в эпидемиологических ситуациях в странах происхождения и назначения.

"Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия к безопасности путешествий", - говорится в заявлении.

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Все по теме:

ЕС, Европа, Эпидемия, ВОЗ, Отпуск, Коронавирус, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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