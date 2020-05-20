Граждане Венгрии более не смогут поменять пол

Новости мира:Венграм запретили менять пол данный при рождении.

Граждане Венгрии больше не могут в течение жизни менять свой указанный при рождении пол. Парламент Венгрии принял поправку к закону, практически ставящую вне закона трансгендеров.

Эту поправку поддержали, в частности, депутаты партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", которую возглавляет премьер Виктор Орбан, неоднократно выступавший против практики гендерной коррекции, сообщает DW.

Решение венгерского парламента подвергли критике правозащитники.

"Это решение отбрасывает Венгрию назад в средневековье", - заявил директор венгерского отделения организации Amnesty International Дэвид Виг.

Он предположил, что эта поправка откроет дорогу дальнейшей дискриминации трансгендеров и нападениям на них.

В начале мая парламент Венгрии отказался ратифицировать Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашнем насилии, известную также как Стамбульская конвенция. Депутаты поддержали позицию правительства, согласно которой этот документ якобы поощряет "деструктивные гендерные идеологии" и "нелегальную иммиграцию".

По версии членов "ФИДЕС", действующего законодательства вполне достаточно, чтобы защитить женщин. Парламентарии также отказались от обязательства принимать мигрантов и беженцев, которые преследуются из-за их сексуальной ориентации или пола.