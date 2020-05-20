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Французская полиция перехватила почти полторы тонны кокаина в порту Гавра

Французская полиция перехватила почти полторы тонны кокаина в порту Гавра
04:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция Франции изъяла в порту Гавра кокаина на €100 миллионов.

Французская полиция обнаружила в порту города Гавра 1,4 тонны кокаина и арестовала трех подозреваемых в причастности к контрабанде наркотика.

Приблизительную стоимость нелегального груза эксперты оценивают более чем в 100 млн евро, информирует Le Parisien.

"В порту Гавра из контейнера полиция изъяла 1,4 тонны кокаина, упакованных в 15 спортивных чемоданов", - пишет издание.

Как отмечается, в ходе успешной операции правоохранителей арестованы трое человек, в том числе работник портового дока. Двое из них уже находились в поле зрения полиции по подозрению в мелкой торговле наркотиками.

В последнее время Гавр часто упоминают в криминальных хрониках, называя его настоящим наркотическим хабом.

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В 2017 году здесь было изъято 3,5 тонны наркотиков – а всего во Франции в том году их обнаружили 17,5 т. В прошлом году в августе таможенники Гавра изъяли тонну кокаина, а в ноябре - еще 680 кг (об этой партии известно, что она перевозилась из Бразилии).

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Франция, Наркотики, Гавр.
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