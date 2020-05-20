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Молдова направит в США запрос об экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка

Молдова направит в США запрос об экстрадиции беглого олигарха Плахотнюка
05:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира:В Молдове будут требовать от США экстрадиции Плахотнюка/

 Прокуроры Молдовы выдвинули влиятельному олигарху и бывшему политику Владу Плахотнюку обвинения в масштабном хищении и планируют требовать его экстрадиции из Соединенных Штатов. Об этом заявил генеральный прокурор Александру Стояногло, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Стояногло, Плахотнюка обвиняют в создании криминальной группы, вымогательстве и мошенничестве. Он добавил, что, как только обвинительный акт будет готов и переведен на английский, Кишинев будет требовать экстрадиции Плахотнюка из США.

Владимир Плахотнюк, по некоторым оценкам, является самым богатым человеком Молдовы. Он был членом молдавского парламента несколько раз, последний раз - с февраля по июль 2019 года.

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Плахотнюка связывают с так называемой "кражей века" - скандалом из-за исчезновения более 1 миллиарда долларов - около одной восьмой части ВВП Молдовы - из крупнейших банков страны с 2012 по 2014 год.

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Молдова, США, Экстрадиция, Влад Плахотнюк.
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