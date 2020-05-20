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Урожай некому собирать: Британия испытывает дефицит рабочих рук

Урожай некому собирать: Британия испытывает дефицит рабочих рук
05:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:В Англии не хватает рук для сбора урожая. Принц Чарльз просит у британцев помощи.

Британские производители продовольствия заявляют, что из-за пандемии коронавируса и политики действующего правительства в отношении иммиграции им может не хватить рабочих рук для сбора овощей и фруктов.

В то же время принц Чарльз, старший сын Елизаветы II, призвал британцев, которые из-за карантина сидят без работы, присоединиться и помочь со сбором урожая, сообщает The Guardian.

Так, на пресс-конференции во вторник, 19 мая, министр по вопросам окружающей среды британского правительства Джордж Юстис признал, что из-за ситуации с международными перевозками в Великобритании приедет меньше сезонных работников, чем она нуждается.

"Уже точно ясно, что в этом году нам придется положиться на помощь британских работников в сборе урожая", — заявил он.

Во время слушаний в профильном парламентском комитете Иен Райт, руководитель британской Федерации продовольствия и напитков, заявил, что одним из факторов нехватки рабочей силы в пищевой промышленности может стать новый закон об иммиграции, который за день до того принял парламент Великобритании.

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Правительство страны уже начал информационную кампанию "Собери для Британии", чтобы поощрить британских работников, которые из-за карантина сидят дома без работы, помочь в сборе фруктов и овощей. Свое обращение в рамках кампании записал и принц Чарльз — наследник британского королевского престола.

"В это время большой неуверенности много наших привычных планов и постоянных жизненных привычек оказались под угрозой. Если мы хотим в этом году собрать урожай британских фруктов и овощей, нам нужна армия людей", — говорит Чарльз в видеообращении.

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Великобритания, Заробитчане, Коронавирус, Сбор урожая.
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