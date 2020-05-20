В Нидерландах работник фермы заразился коронавирусом от норки

Новости мира:В Нидерландах впервые в мире зафиксировали факт передачи коронавируса от животного к человеку.

Работник специализированной фермы в нидерландской провинции Брабант заразился новым типом коронавируса COVID-19 от норки. Как пишет ТСН, об этом сообщает ABC News со ссылкой на министра сельского хозяйства Нидерландов Каролу Схаутен.

По данным издания, о первом известном случае передачи нового коронавируса от животного к человеку чиновница сообщила в письме к парламенту. Отмечается, что министр якобы признала ошибочность своих утверждений о том, что, хотя четвероногие могут заразиться от людей, сами животные передавать вирус могут лишь друг другу.

В то же время министр добавила, что Нидерландский институт общественного здоровья, как и раньше, оценивает шанс передачи новой инфекции от животных как минимальный. О состоянии инфицированного работника не сообщается.

Напомним, что на прошлой неделе на ферме, где ранее заболевания подтвердили у норок, зафиксировали еще три случая COVID-19 среди четвероногих.

Отмечалось, что после того, как на предприятии протестировали 11 животных, у трех котов обнаружили антитела к COVID-19, а следовательно, они уже переболели новым заболеванием.

Как сообщалось, по состоянию на утро среды, 20 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 323 285 человек. В то же время, выздоровели 1 688 630 человек.