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В Германии количество зараженных коронавирусом превысило 170 тысяч

В Германии количество зараженных коронавирусом превысило 170 тысяч
10:20 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:По состоянию на 20 мая в Германии около 11 000 человек имеют подтвержденный коронавирус.

В Германии выросли суточные показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает немецкий федеральный институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Всего от COVID-19 в Германии умерли 8 тыс. 090 человек, в том числе за последние сутки - 83.

19 мая сообщалось о смерти 72 человек.

В то же время количество новых случаев заражения увеличилось. За сутки инфицирование коронавирусом подтверждено у 797 человек, тогда как до этого сообщалось о 342 новых случаях. Общее количество инфицированных возросло до 176 тыс. 007 человек.

За последние сутки выздоровели 1 тыс. 200 человек. Всего в ФРГ от COVID-19 выздоровели 156 тыс. 900 человек.

По состоянию на утро среды, 20 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 323 285 человек. В то же время, выздоровели 1 688 630 человек.

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Германия, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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