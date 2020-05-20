Эпидемия COVID-19: в Британии снизились суточные показатели смертности

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии снова уменьшились суточные показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.
В частности, за последние сутки зафиксировано 363 летальных исхода. Вчера, 19 мая, сообщалось о смерти 545 человек.
Всего в Британии зафиксировано 35 тысяч 704 летальных случая.
Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 248 тысяч 243 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 2 тысячи 472 человека.
По состоянию на сегодняшнее утро тесты на коронавирус сдали 2 миллиона 962 тысячи 227 человек.