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Эпидемия COVID-19: в Британии снизились суточные показатели смертности

Эпидемия COVID-19: в Британии снизились суточные показатели смертности
21:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости мира:За последние сутки в этой стране умерли 363 человека, накануне - 545.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии снова уменьшились суточные показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании.

В частности, за последние сутки зафиксировано 363 летальных исхода. Вчера, 19 мая, сообщалось о смерти 545 человек.

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Всего в Британии зафиксировано 35 тысяч 704 летальных случая.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 248 тысяч 243 человек. За сутки количество инфицированных увеличилось на 2 тысячи 472 человека.

По состоянию на сегодняшнее утро тесты на коронавирус сдали 2 миллиона 962 тысячи 227 человек.

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Великобритания, Карантин, Коронавирус.
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