Президент США предложил провести саммит G7 в своей загородной резиденции

Новости мира:Дональд Трамп предложил провести следующий саммит G7 в своей загородной резиденции.

Президент США Дональд Трамп предложил провести следующий саммит G7 в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

Об этом он написал в Twitter.

"Теперь, когда наша страна возвращается назад к Величию, я рассматриваю возможность переноса саммита "Большой семерки" (G7) на ту же или аналогичную дату в Вашингтон, в легендарный Кэмп-Дэвид", - написал Трамп.

Он добавил, что для всех это было бы замечательным знаком нормализации жизни.

Как сообщалось, ранее саммит G7 был отменен из-за пандемии коронавируса.

Дональд Трамп заявлял, что после критики демократов был вынужден отказаться от идеи принять в июне 2020 года лидеров стран G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами и продолжает рассматривать другие варианты. По словам главы Белого дома, его администрация немедленно "начнет поиск другого места, учитывая возможность проведения (саммита - ред.) в Кэмп-Дэвиде".