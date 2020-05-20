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COVID-19: в Италии количество жертв перевалило за 32 тыс

COVID-19: в Италии количество жертв перевалило за 32 тыс
20:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Италии количество зараженных перевалило за 227 000 человек.

Количество умерших в Италии за последние сутки от заболевания составило 161 человек. Всего с начала вспышки умерли более 32,3 тысячи человек, заявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, отмечает издание Corriere della Sera, а также данные Министерства здравоохранения Италии.

Общее количество инфицированных коронавируса, по состоянию на 20 мая достигла 227,3 тысяч человек, за последние сутки зафиксировали 665 новых случаев болезни, фиксирующих среднестатистический спад показателей распространения COVID-19 на территории страны в последнее время.

С начала эпидемии умерли 32 330 человек (в том числе за сутки зафиксировали 161 смерть, данный показатель снизился по сравнению с прошлым днем), выздоровели за все время 132 282 человека, что снова больше за число инфицированных в сутки, на интенсивной терапии находятся 376 человек, количество которых уменьшается уже седьмую неделю подряд.

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К примеру, 19 мая сообщалось о смерти — 162 человек.

Добавим, власти Италии объявили о своих планах по постепенному восстановлению страны после карантина, которые "создали серьезную нагрузку для третьей по величине экономики еврозоны", пишут местные СМИ со ссылкой на премьера Италии Джузеппе Конте.

Снятие карантина не будет таким быстрым, как прогнозировалось до сих пор.

Среди послаблений, заработавших 4 мая — разрешение на одиночные занятия бегом на улице, не больше часа в день. Сейчас за это предусмотрен штраф.

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Молодым людям до 18 лет позволят посещения родственников при условии использования масок и перчаток (сейчас это допускается лишь при чрезвычайной необходимости). Ожидается, что будут разрешены игры с детьми на свежем воздухе.

С 4 мая должны заработать новые правила пользования общественным транспортом в Италии: вход в метрополитен будут позволять только после температурного скрининга. В транспорте, включая автобусы, можно будет ездить только сидя, и на расстоянии друг от друга. На станциях можно ждать транспорт только на расстоянии не менее метра друг от друга.

Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они действовали с 10 марта. Указ об этом был опубликован на сайте правительства Италии.

Передвижение по стране разрешалось только по работе, для лечения и в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые собрания, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут или отменять, или проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.

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Впоследствии, Конте в обращении к нации 11 марта объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Заявление Конте транслировалось в Facebook.

Обращение итальянского премьера к нации, 11 марта 2020 года:

По всей Италии закрыли большинство магазинов. Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Газетные и табачные киоски также будут работать. Кроме того, транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу.

Пабы, бары и рестораны будут закрыты в течение всего дня. При этом учреждения могли продолжить работать, доставляя товары на дом.

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"Управлять — значит иметь видение на 360 градусов, — сказал Конте в своем обращении. — Этот вызов — теперь мы это уже знаем хорошо — связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержкой нашей экономики, нашей производственной сети, состоящей из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровья итальянцев".

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Италия, Карантин, Коронавирус.
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