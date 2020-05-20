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Трамп: Китай остановил коронавирус в Ухане, но допустил пандемию

Трамп: Китай остановил коронавирус в Ухане, но допустил пандемию
09:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп недоумевает, почему Китай справился с COVID-19 у себя, но допустил его распространение в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы выяснить, почему Китай очень эффективно сдержал распространение коронавируса COVID-19 на своей территории, но не смог воспрепятствовать его попаданию в другие страны.

"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом - не воспрепятствовали распространению по всему миру?" - спросил он во время заседания членов его администрации в Белом доме.

"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", - добавил Трамп.

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По состоянию на утро среды, 20 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 323 285 человек. В то же время, выздоровели 1 688 630 человек.

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Китай, США, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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