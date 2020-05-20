Трамп: Китай остановил коронавирус в Ухане, но допустил пандемию

Новости мира:Дональд Трамп недоумевает, почему Китай справился с COVID-19 у себя, но допустил его распространение в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы выяснить, почему Китай очень эффективно сдержал распространение коронавируса COVID-19 на своей территории, но не смог воспрепятствовать его попаданию в другие страны.

"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом - не воспрепятствовали распространению по всему миру?" - спросил он во время заседания членов его администрации в Белом доме.

"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", - добавил Трамп.

По состоянию на утро среды, 20 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 323 285 человек. В то же время, выздоровели 1 688 630 человек.