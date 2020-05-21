Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены
Командир батальона "Луганск-1" погиб в зоне ООС: еще трое бойцов ранены
Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
Увольнение главы Запорожской ОГА: в Кабмине объяснили причину
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового
Фруктово-овощной тест: пройдите тест и узнайте о себе немного нового

Brexit: таможенный контроль на границе Северной Ирландии все же могут ввести

Brexit: таможенный контроль на границе Северной Ирландии все же могут ввести
06:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Правительство Британии признало возможность проверок товаров на границе с Северной Ирландией.

Правительство Великобритании впервые признало, что могут быть дополнительные проверки товаров, отправленных в Северную Ирландию из остальной части Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Еще в прошлом году премьер Великобритании Борис Джонсон настаивал, что "не будет никаких проверок" в результате ратификации измененной его правительством соглашения о Brexit.

Согласно обнародованным сегодня мерам, таможенные объекты в Северной Ирландии будут "расширены" в рамках резервного варианта, если до конца года не будет заключено торговое соглашение с ЕС.

Они будут использоваться для обработки новых требований к электронным импортных деклараций, чтобы проверить, освобождаются предприятия от пошлин, поскольку товары остаются в Северной Ирландии, должны платить их, поскольку товары направляются в ЕС.

Но правительство настаивает на том, что никакой отдельной таможенной инфраструктуры строить не будут.

Урожай некому собирать: Британия испытывает дефицит рабочих рук

Ранее стало известно, что в переговорах Великобритании с ЕС почти нет прогресса, а главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост обвинил Брюссель в том, что блок предложил "некачественное" торговое соглашение.

Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января, но основные условия его членства остаются в силе на переходный период до конца этого года, дает стране время для переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с блоком.

До сих пор переговоры были не слишком успешными. Лондон исключает продолжения переговорного периода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Северная Ирландия, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина и Израиль обсудили вопрос сотрудничества
02 Милевский забил гол за Динамо-Брест в матче против БАТЭ (Видео)
03 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
04 Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
05 Размер обуви и мужская верность: в чем связь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МВД Ирана попал в санкционный список США
Глава МВД Ирана попал в санкционный список США
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Ермак пригласил Супрун в Национальный совет реформ
Трамп: Китай хочет, чтобы Байден победил на выборах
Трамп: Китай хочет, чтобы Байден победил на выборах
Рецепт дня: Суп-гуляш
Рецепт дня: Суп-гуляш
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь