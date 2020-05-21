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Венгерская автономия: в Румынии президента оштрафовали "за дискриминацию"

Венгерская автономия: в Румынии президента оштрафовали "за дискриминацию"
06:31 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президента Румынии оштрафовали за критические заявления о венгерской автономии.

Национальный совет по вопросам борьбы с дискриминацией Румынии оштрафовал президента страны Клауса Йоханниса на 5000 леев (чуть больше 1000 евро) за заявления об автономии Секейского края.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

"Заявление господина Йоханниса является актом дискриминации и нарушает право на достоинство на основе этнической / национальной принадлежности. К Йоханнису была применена санкция в виде штрафа в размере 5000 леев", - говорится в заявлении совета.

В апреле нижняя палата парламента Румынии одобрила законопроект об автономии Секейского края - региона в центральной Румынии, населенного этническими венграми. Из-за пандемии законопроект был автоматически принят, поскольку не обсуждался в течение 45 дней.

Венгерская автономия в Румынии: Сенат отклонил законопроект

После этого Йоханнис обвинил своих главных противников, Социалистическую демократическую партию, в сговоре с партией венгерского нацменьшинства UDMR, которая поддерживает президента в том, что они хотят "отдать Трансильванию Венгрии".

Законопроект впоследствии был отклонен Сенатом Румынии, но вызвал бурные политические дебаты в стране и дипломатический спор с Венгрией.

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Румыния, Клаус Йоханнис, Секейский край.
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