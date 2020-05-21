У берегов Греции произошло мощное землетрясение

Новости мира:Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в акватории Средиземного моря к юго-западу от греческого региона Метони.

В ночь с 20 на 21 мая в центральной части Средиземного моря произошло землетрясение магнитудой в 6,2 балла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился примерно в 240 км к юго-западу от греческого региона Метони и примерно в 305 км к северо-западу от ливийского города Эль-Байда.

Глубина подземных толчков составляла 10 км.

О разрушениях, жертвах или пострадавших информация не предоставлялась.

Напомним, в юго-западной китайской провинции Юнань произошло землетрясение магнитудой пять баллов.