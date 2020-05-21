Президентские выборы: парламент Молдовы определил дату проведения

Новости мира:В Молдове одобрили проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года.

Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Парламент Молдовы одобрил проведение президентских выборов 1 ноября 2020 года, поддержав предложение действующего президента Игоря Додона.

"За" проголосовали 50 из 97 присутствующих на заседании депутатов.

Депутат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Сергей Литвиненко предлагал другую дату - 25 октября, но юридическая комиссия не рассмотрела ее и она не была вынесена на голосование.

Спикер парламента Зинаида Гречаный объяснила это тем, что поправка подана с нарушением регламента. Сам депутат утверждает, что требования регламента были соблюдены.

Как сообщалось, ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Молдовы заочно объявила обвинение бывшему лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку в организации и координации вывода средств из банковской системы Молдовы.