COVID-19: в Молдове снизилось суточное число новых случаев заражения

Новости мира:В связи с положителной тенденцией в Молдове снизилось суточное число случаев заражения.

В Молдове за последние сутки зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом (накануне было 213), скончались пять человек, сообщил на брифинге в четверг вечером государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики Константин Рымеш.

"За минувшие сутки проведено 1 267 тестов, в том числе 1 046 первичных и 221 - повторный. За все время тестирования проведено 43 334 тестов. Коронавирус подтвердился еще у 151 человек, в том числе 52 - в Кишиневе и 4 - в Приднестровье. Общее количество инфицированных составляет 6 704 человека", - сказал госсекретарь.

Он отметил, что за минувшие сутки из больницы выписаны 136 человек, общее количество вылечившихся составляет 3 089.

"К сожалению, за последние сутки скончалось еще пять человек. Общее количество скончавшихся от COVID-19 составляет 233 человек. Таким образом, количество активных случаев составляет в настоящее время 3382 человека", - сказал Рымеш.

Согласно данным оперативного штаба Приднестровья, в регионе зарегистрировано 833 инфицированных, вылечилось 430, скончалось 34 человека.

На прошлой неделе в Молдове истек период режима чрезвычайного положения, который был введен парламентом республики с 17 марта, сроком на 60 дней. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений, но объявили о введении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на период с 16 мая по 30 июня. В то же время, количество случаев заражения ежедневно растет. В среду зарегистрировано наибольшее количество случаев за последний месяц.

В Приднестровье режим чрезвычайного положения продлен до 1 июня. Однако, в четверг в регионе началось поэтапное снятие ограничений - открылись торговые центры, строительные рынки и непродовольственные магазины.