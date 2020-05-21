Скачать
Четверг, 21.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Время карантина: в МОН раскрыли особенности работы детских садов
Время карантина: в МОН раскрыли особенности работы детских садов
В Украине АЗС продолжают поднимать цены на автогаз
В Украине АЗС продолжают поднимать цены на автогаз
Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата
Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата
Украинские звезды в вышиванках поздравляют с праздником (Фото, Видео)
Звезды поздравляют с Днем вышиванки (Фото, Видео)

Эпидемия COVID-19: в Беларуси зафиксировали уже более 33 тыс случаев

Эпидемия COVID-19: в Беларуси зафиксировали уже более 33 тыс случаев
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Беларуси зарегистрировали уже более 33 000 случаев заражения.

В Беларуси официально зарегистрирован 33 371 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав страны.

"В Беларуси на 21 мая 33 371 случай COVID-19", - говорится в сообщении.

Эпидемия COVID-19: во Франции не видят признаков второй волны пандемии

Прирост за последние сутки — 945 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 12 057 пациентов.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 403 236 тестов (плюс 15 563 за последние сутки). 

Президентские выборы: парламент Молдовы определил дату проведения

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 21 мая число больных COVID-19 составляет 5 090 064 человека. При этом 2 024 231 человек выздоровел, 329 732 - умерли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В каких области не смогут ослабить карантин с 22 мая
02 В погоне за здоровым питанием: 5 главных ошибок
03 Холодно и дождливо: синоптики рассказали, когда в Украине изменится погода
04 Бьют рекорды: клип Дана Балан и Оксаны Мухи превзошел дуэт с Тиной Кароль
05 Наличные будут выдавать в кассах магазинов: в НБУ объяснили процедуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: один украинский военнослужащий погиб, двое ранены
Ситуация на фронте: один военный погиб, двое ранены
Карта коронавируса в Украине и мире 21 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Минздрав: требования для работы детсадов будет трудно выполнить
Минздрав: требования по запуску детсадов будет трудно выполнить
У Аллы Мазур рак: появились новые подробности о болезни телеведущей
У Аллы Мазур рак: появились новые подробности о болезни телеведущей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь