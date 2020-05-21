Эпидемия COVID-19: в Беларуси зафиксировали уже более 33 тыс случаев

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Беларуси зарегистрировали уже более 33 000 случаев заражения.

В Беларуси официально зарегистрирован 33 371 случай коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Минздрав страны.

"В Беларуси на 21 мая 33 371 случай COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки — 945 новых случаев.

По данным Минздрава, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 185 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 12 057 пациентов.

Отмечается, что всего в Беларуси проведено 403 236 тестов (плюс 15 563 за последние сутки).

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 21 мая число больных COVID-19 составляет 5 090 064 человека. При этом 2 024 231 человек выздоровел, 329 732 - умерли.