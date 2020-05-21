Эпидемия COVID-19: во Франции не видят признаков второй волны пандемии

Новости мира:Признаки начала второй волны эпидемии коронавируса не наблюдаются во Франции.

Во Франции пока не наблюдаются признаки начала второй волны эпидемии коронавируса.

Об этом заявил президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции Патрик Пелу сообщает телеканал BFMTV.

"Математические модели предоставили возможность рассчитать определенный подъем (заболевания - ред.) с небольшим пиком, который должен был начаться сейчас, но на самом деле мы этого не видим. Мы не видим второй волны", - отметил он, добавив, что "все меньше и меньше опасается начала второй волны заражения".

В то же время, Патрик Пелу заметил, что расслабляться еще слишком рано. "Это не значит, что эпидемия прекратилась", - сказал он, отметив необходимость продолжать придерживаться ограничительных мер и носить маску. Кроме того, президент Ассоциации врачей скорой помощи Франции рекомендует властям увеличить вместимость палат интенсивной терапии за счет дополнительных реанимационных коек до уровня Германии.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 21 мая число случаев COVID-19 составляет 5090064 человека. 2024231 человек выздоровел, 329732 - умерли. Всего коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.