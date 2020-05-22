Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19: статистика по областям
В Украине зафиксировано 442 новых случая COVID-19: статистика по областям
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Киев и 11 областей не готовы ко второму этапу смягчения карантина
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Ювентус начал переговоры по возвращению Погба
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 мая

Болгария открыла границы: кому разрешили въезд

Болгария открыла границы: кому разрешили въезд
12:04 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Болгария с 21 мая отменила запрет на въезд для граждан Евросоюза и стран Шенгенской зоны.

Болгария отменила запрет на въезд для посетителей из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.

Соответствующий приказ министра здравоохранения вступил в силу 22 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOVA. Этот шаг охватывает также Сан-Марино, Андорру, Монако и Ватикан.

Однако те, кто прибывает в страну, все же должны провести 14 дней в карантине. Исключение - если человек путешествует по гуманитарным причинам или есть "представитем торговой, экономической и инвестиционной деятельности".

Также карантин не понадобится для родственников болгарских граждан, если их пребывание составляет до 7 дней.

Черноморское государство, зависящее от туризма, начало облегчать карантин на фоне снижения количества инфекций. С 13 мая Болгария сняла запрет на туристические поездки по стране и начала открывать отели.

Туристический сезон: Евросоюз планирует этим летом открыть границы

По состоянию на четверг в Болгарии было 2331 подтвержденный случай коронавируса и 120 случаев смерти, сравнительно низкое количество в Европе.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болгария, Евросоюз, Шенген, Шенгенская зона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 День Николая Чудотворца: история и традиции праздника
03 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
04 Итоги дня 21 мая: COVID-19 и возобновление пассажирских перевозок в Украине
05 Порошенко требует от Зеленского проукраинской позиции по "делу моряков"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Массовое убийство: в Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В Житомирской области мужчина из ружья расстрелял 7 человек
В России – новый рекорд смертей от коронавируса
В России – новый рекорд смертей от коронавируса
Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Twitter тестирует новую функцию: что изменится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь