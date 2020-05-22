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В Молдове выдали второй ордер на арест олигарха Плахотнюка

В Молдове выдали второй ордер на арест олигарха Плахотнюка
12:30 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Молдавский суд выдал новый ордер на арест олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Суд в Кишиневе 22 мая выдал второй ордер на арест бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Прокуроры попросили ордер на арест Плахотнюка в связи с новыми обвинениями, которые ему выдвинули 18 мая. Речь идет о создании организованной преступной группы, отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. В частности, дело касается хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Плахотнюка вызвали повесткой на допрос, а после того, как он не явился в прокуратуру, прокуроры обратились в суд и подали ходатайство о его заочном аресте.

Это второй ордер на арест Плахотнюка. В прошлом году 11 октября суд выдал ордер на его арест по запросу Антикоррупционной прокуратуры, после того как 9 октября Плахотнюк не явился на допрос.

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Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года и отправился в США. 13 января 2020 года госсекретарь США Майк Помпео в официальном заявлении объявил, что США вводят санкции против Плахотнюка и его семьи.

Власти Молдовы подали запрос об экстрадиции Плахотнюка, однако окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли.

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Молдова, Кишинев, Олигарх, Владимир Плахотнюк.
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