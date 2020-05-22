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Выход США из Договора об открытом небе: Эстония обвинила Россию

Выход США из Договора об открытом небе: Эстония обвинила Россию
16:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В МИД Эстонии объяснили намерение США выйти из Договора об открытом небе действиями России.

По оценке министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, намерение США выйти из Договора по открытому небу вызвано неоднократными нарушениями договора со стороны России.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"Выход США из договора вызван неоднократными нарушениями договора со стороны России, например, ограничениями на наблюдательные полеты в Калининграде, а также поблизости к оккупированной территории Грузии. Шаг США полностью понятен. Реакция США на российские нарушения была такой же, как и в связи с договором ДРСМД в прошлом году", - заявил Рейнсалу.

Он напомнил регламент, по которому выход США из Договора вступит в силу в течение 6 месяцев после уведомления. Если Россия в этот период откажется от нарушения Договора, США еще могут изменить свое решение. "Мы призываем Россию наконец отнестись серьезно к поднятым США проблемам и решить их немедленно или как минимум в течение ближайших шести месяцев. Также важно отметить, что США не призвали другие государства расторгнуть этот договор", - добавил глава эстонского внешнеполитического ведомства.

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Договор об открытом небе был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он объединяет 34 государства и способствует укреплению доверия между ними. Договор вводит единый режим контроля над вооружениями, который охватывает всю территорию США и России. С момента вступления в силу было осуществлено более 1500 наблюдательных полетов.

Как сообщалось, по информации иностранных СМИ, США 22 мая намерены объявить о выходе из Договора об открытом небе.

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США, Эстония, Россия, Урмас Рейнсалу.
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