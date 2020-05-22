Глава Всемирной медассоциации об отпуске во время пандемии: Я вижу, что люди стали очень нетерпеливы

Новости мира:Глава Всемирной медицинской ассоциации считает, что в отпуск летом поехать будет можно, но с условиями.

Глава Постоянного комитета европейских врачей (CPME), председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что в отпуск, несмотря на пандемию коронавируса, летом поехать будет можно, но с определенными условиями.

"Сейчас в Германии я вижу, что люди стали очень нетерпеливы, они больше не хотят соблюдать правила. Они хотят в отпуск. И я могу сказать только: можно поехать в отпуск, но с определенными условиями: надо соблюдать дистанцию, следить за гигиеной. Но очевидно, что мы сейчас не сможем проводить отпуск, как обычно - сидеть вечером на пляже и выпивать. Потому, что когда много алкоголя и хорошего настроения, то дистанция теряется, правила уже не соблюдаешь", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

В настоящее время в Германии действует запрет МИД на туристические поездки, на внутренних границах ЕС работает контроль, как ожидается, он будет постепенно сниматься с середины июня. Тем не менее, считает Монтгомери, гражданам следует настроиться на то, что "жизнь, по крайней мере, на год, серьезно изменится".

Монтгомери ранее говорил, что не считает ношение самодельных масок необходимостью.

"Я все еще отношусь скептически к тому, что касается влажных тряпочек на лице. Настоящая маска, как в больнице - вот она может помочь", - сказал он.

По его словам, по-прежнему основной способ избежать заражения коронавирусом - это соблюдение классических правил гигиены: мытье рук, ношение медицинской маски и соблюдение дистанции.

"Очевидно, основной способ передачи помимо воздушно-капельного - это дверные ручки и тому подобное. Поэтому гигиена, гигиена, гигиена", - сказал глава WMA, призвав граждан быть терпеливыми.

"Мы должны дать понять людям, что до тех пор, пока у нас не будет прививок или эффективной терапии, мы должны будем соблюдать такие правила. Нам нужно набраться терпения", - заключил он.