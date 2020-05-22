Смягчение карантина: в Ивано-Франковске перестанут требовать справки в общественном транспорте

Новости Украины:В Ивано-Франковске общественный транспорт после карантина полноценно заработает с 25 мая.

Общественный транспорт в Ивано-Франковске полноценно заработает с 25 мая.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив.

"С 25 мая состоится возобновление полноценного движения транспорта. Но уже сегодня (с 22 мая) при посадке не будут требовать справок. Только есть просьба к людям пожилого возраста - поскольку посадка будет осуществляться только при наличии сидячих мест, прошу вас ограничить своё передвижение до 10 и после 16 часов, чтобы люди смогли добираться на работу", - отметил Марцинкив.

Он также заметил, что до 22 июня для медицинских работников проезд в коммунальном транспорте будет бесплатным.

"Со следующей субботы-воскресенья уже можно будет доехать транспортом на кладбище", - уверяет мэр Ивано-Франковска.

По его информации, детсады в городе заработают с 1 июня. Тогда же разрешат принимать детей и частным учреждениям дошкольного образования.

Напомним, с 22 мая правительство ввело адаптивный карантин.

По состоянию на 22 мая в Украине лабораторно подтверждено 20 148 случаев COVID-19. За сутки - 442 новых случая.