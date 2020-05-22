Вспышка коронавируса в Мукачево: смягчение карантина на Закарпатье откладывается

Новости Украины:Закарпатье не смягчает карантин - не позволяет статистика заболеваемости.

На Закарпатье не переходят к режиму смягчения карантина с 22 мая. В области статистика дает 14 больных на 100 тысяч населения, это не соответствует критериям Минздрава, которые позволяют смягчить карантин.

Об этом в комментарии для СМИ сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

"На Закарпатье не переходят к режиму смягчения карантина с 22 мая. В области есть необходимость рассмотреть вопрос относительно смягчения карантинных мероприятий, но, к сожалению, на сегодняшний день уровень заболеваемости коронавирусом в области не соответствует тем критериям, которые предусмотрены Минздравом, чтобы позволить эти смягчения. На 100 тысяч населения у нас - почти 14 больных коронавирусом. А ослаблять карантин можно, если эта цифра составит не более 12 больных на100 тысяч населения", - отметил он.

По словам Петрова, такая ситуация вызвана вспышкой коронавируса в Мукачево.

"Это испортило нам всю статистику. До вспышки в областном психоневрологическом диспансере в Мукачево область выходила на плато - мы имели 10 инфицированных в сутки", - сказал он.

На Закарпатье надеются ввести смягчение карантина со следующего понедельника, 25 мая. Это решение будут принимать на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Смягчение касается запуска общественного транспорта и открытия детских садов.

До того времени, отметил глава Закарпатской ОГА, область работает по правилам карантина, действовавшим до 22 мая.

По состоянию на сегодняшний день, 22 мая, на Закарпатье за минувшие сутки у 39 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. Всего с начала пандемии 1003 закарпатцев установлен диагноз COVID-19, из которых - 225 медиков и 58 детей.

В Украине лабораторно подтверждены 20148 случаев COVID-19. За сутки - 442 новых случая.