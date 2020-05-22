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Вспышка коронавируса в Мукачево: смягчение карантина на Закарпатье откладывается

Вспышка коронавируса в Мукачево: смягчение карантина на Закарпатье откладывается
14:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Закарпатье не смягчает карантин - не позволяет статистика заболеваемости.

На Закарпатье не переходят к режиму смягчения карантина с 22 мая. В области статистика дает 14 больных на 100 тысяч населения, это не соответствует критериям Минздрава, которые позволяют смягчить карантин.

Об этом в комментарии для СМИ сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

"На Закарпатье не переходят к режиму смягчения карантина с 22 мая. В области есть необходимость рассмотреть вопрос относительно смягчения карантинных мероприятий, но, к сожалению, на сегодняшний день уровень заболеваемости коронавирусом в области не соответствует тем критериям, которые предусмотрены Минздравом, чтобы позволить эти смягчения. На 100 тысяч населения у нас - почти 14 больных коронавирусом. А ослаблять карантин можно, если эта цифра составит не более 12 больных на100 тысяч населения", - отметил он.

По словам Петрова, такая ситуация вызвана вспышкой коронавируса в Мукачево.

"Это испортило нам всю статистику. До вспышки в областном психоневрологическом диспансере в Мукачево область выходила на плато - мы имели 10 инфицированных в сутки", - сказал он.

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На Закарпатье надеются ввести смягчение карантина со следующего понедельника, 25 мая. Это решение будут принимать на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС. Смягчение касается запуска общественного транспорта и открытия детских садов.

До того времени, отметил глава Закарпатской ОГА, область работает по правилам карантина, действовавшим до 22 мая.

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По состоянию на сегодняшний день, 22 мая, на Закарпатье за минувшие сутки у 39 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. Всего с начала пандемии 1003 закарпатцев установлен диагноз COVID-19, из которых - 225 медиков и 58 детей.

В Украине лабораторно подтверждены 20148 случаев COVID-19. За сутки - 442 новых случая.

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Закарпатская область, Коронавирус, Алексей Петров, Covid-19.
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