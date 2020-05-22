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Число зараженных коронавирусом в странах Балтии превысило 4,4 тысячи

Число зараженных коронавирусом в странах Балтии превысило 4,4 тысячи
23:48 Пт, 22 Май 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В странах Балтии число случаев коронавируса выросло до 4441 человека.

В странах Балтии количество зафиксированных случаев COVID-19 выросло до 4441 человека.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Наибольшее в регионе число инфицированных - в Эстонии. По информации Департамента здоровья страны, всего в республике инфицировано 1807 человек. За сутки выявлено 7 новых случаев. Нуждаются в стационарном лечении 37 пациентов, 2 из которых находятся на контролируемом дыхании. Признаны выздоровевшими 1508 человек.

По данным Министерства здравоохранения Литвы, диагноз COVID-19 за четверг подтвердился еще у 11 человек, всего в стране 1604 инфицированных. Выздоровели 1111 человек.

В Латвии, по информации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за минувший день выявлено 5 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 1030-ти. Госпитализированы 25 пациентов, двое из них - с тяжелым течением заболевания. Выздоровели 712 человек.

Напоминаем, с 15 мая в странах Балтии были сняты внутренние ограничения на передвижение транспорта. С 18 мая в Эстонии и Литве режим карантина был несколько смягчен.

По данным Worldometer, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составило 5 207 911, из них 334 848 летальных, выздоровели 2 092 179 человек.

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Балтия, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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