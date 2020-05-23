Пандемия: в Польше коронавирус унес жизни почти тысячи человек

Новости мира:В Польше количество зараженных коронавирусом возросло почти до 21 тысячи.

По состоянию на 23 мая количество зараженных коронавирусом возросло до 20 931, из которых 993 человека погибли, а 8977 вылечились.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом - 20931, к сожалению 993 человека умерли", - говорится в сообщении.

В польских больницах на сегодняшний день находятся 2271 человек с коронавирусом, 80635 человек - на домашнем карантине, 19836 - под эпидемиологическим надзором, 8977 человек вылечились.

В Польше уже проведено более 750 тыс. тестов на выявление коронавируса, за последние сутки - более 31,3 тысячи.

Самая большая вспышка коронавируса - в Силезском воеводстве Польши (юг страны) среди горняков на нескольких шахтах.

Как сообщалось, с 18 мая в Польше введен третий этап смягчения карантинного режима. В частности, возобновлена с ограничениями работа косметических, гастрономических заведений и некоторых спортивных объектов, а с 25 мая будет возобновлена работа школ для опеки над детьми 1-3 классов и консультаций с выпускниками. Изменения введены и в функционировании общественного транспорта: с 18 мая увеличены лимиты на количество пассажиров в автобусах, трамваях или метро.