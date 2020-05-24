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Впервые в истории: во Франции трансгендер стала мэром

Впервые в истории: во Франции трансгендер стала мэром
15:31 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Во Франции впервые избрали мэром трансгендерную женщину.

55-летняя Мари Ко стала первой открытой трансгендерной женщиной, которую во Франции избрали мэром города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Она стала мэром города Тиюа-ле-Маршьенн на севере страны, расположенного неподалеку от Лилля.

Как сообщила региональная газета La Voix du Nord, за Мари Ко проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался.

"Я очень горжусь тем, что вы меня выбрали. Нужно признать, что в начале это не казалось очевидным", - сказал Ко в субботу, 24 мая, на первом заседании в мэрии.

Мэр пообещала направить свою энергию на улучшение условий жизни местных жителей.

Стефани Нико с Национальной трансгендерной ассоциации заявила, что Мари Ко "стала первым трансгендерным человеком, избранным мэром во Франции". Нико говорит, что "кто-то мог быть" выбран и раньше, но не заявлял об этом публично.

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Как сообщает Le Figaro, в ходе муниципальных выборов в марте кандидаты от списка, возглавляемого Ко, набрали от 63 до 73% голосов.

"Люди меня избрали не потому, что я трансгендерная, они выбрали мою программу. Вот, что интересно: когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем", - заявила Мари Ко.

Мари Ко, жительница городка в течение двадцати лет, будет сочетать функции мэра с руководством компанией в области ИТ-консалтинга.

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Франция, Мари Ко, Тиюа-ле-Маршьенн.
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