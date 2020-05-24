Жителям Стокгольма с сегодняшнего дня доступна сеть 5G

Новости мира:В Швеции запустили первую сеть 5G.

В воскресенье, 24 мая, телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство DPA.

Так, скорость интернета ожидается на уровне более 1 гигабит в секунду.

Сообщается, что с сегодняшнего дня 5G будет доступна жителям Стокгольма. В Гетеборге и Мальме связь пятого поколения появится только 24 июня. Затем сеть постепенно будут расширять по всей стране.

Также отмечается, что большинство смартфонов все еще не поддерживают новую технологию. Как пояснила Tele2, сеть 5G с самого начала обеспечивает скорость интернет-серфинга более 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.

Известно, что Tele2 на один день обогнала своих конкурентов — крупных поставщиков сотовых услуг Telia и Ericsson, сети которых будут введены в строй в понедельник. На 24 июня назначена премьера 5G от Telia в Гётеборге и Мальмё.

Добавим, что мобильная связь пятого поколения обеспечивает более высокую пропускную способность. Рекордная скорость передачи данных достигала 25 Гб/с. Такие показатели позволяют в режиме реального времени транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).