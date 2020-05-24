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Большинство французов не удовлетворены работой Макрона

Большинство французов не удовлетворены работой Макрона
22:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президентством Макрона недовольны 60% французов.

Во Франции 60% граждан недовольны деятельностью президента Эммануэля Макрона.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса центра Ifop для издания Le Journal du dimanche.

По обнародованной социологии, 60% французов недовольны деятельностью президента Макрона. Майский опрос показал падение рейтинга президента 3% по сравнению с апрелем. При этом, 31% опрошенных показали, что "в основном недовольны" главой государства, а 29% - "очень недовольны".

Вместе с тем, 39% опрошенных французов выразили удовлетворение деятельностью Макрона (34% - "преимущественно довольны и 5% - "очень довольны"). В апреле политику Макрона поддерживали 42% граждан.

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На фоне падения рейтинга президента во Франции растет популярность премьер-министра Эдуарда Филипа. В мае его деятельность поддерживают 46% граждан, по сравнению с 38% - в апреле. В то же время, 52% французов недовольны политикой премьера.

Опрос проведен 14-23 мая методом телефонного интервью. В исследовании приняли участие 1918 респондентов в возрасте старше 18 лет. Погрешность составляет 1-2,2%.

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Франция, Опрос, Эммануэль Макрон.
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