Требуют извинений: Россию возмутила публикация Bloomberg о рейтингах Путина

Россия требует от Bloomberg извинений за статью о низком рейтинге Путина.

Посольство России в США требует от агентства Bloomberg извинений за статью, где говорится о падении рейтинга президента РФ Владимира Путина. Об этом посольство написало на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, Bloomberg в своей статье сослался на данные опросов социологической службы ВЦИОМ, согласно которому о доверии Путину заявили 27% респондентов. В то же время, "реальный", как сообщили в посольстве, уровень доверия населения к Путину - 67,9%.

"Создается устойчивое впечатление, что статьи в Bloomberg пишутся для продвижения фейковых графиков и создания устойчивых ложных визуальных образов о "отрицательной динамике" в России", - написали в посольстве.

Они также отметили, что Bloomberg, размещая подобные материалы, демонстрирует полное неуважение к своим читателям, и призвали агентство "опубликовать настоящие цифры".

Отметим, что разница в цифрах объясняется двумя опросами. В одном спрашивали: "Доверяете ли вы Путину?", где положительно ответили более 67%, а в другом - людей просили назвать политиков, которым они доверяют, и фамилию Путина назвали только 27% респондентов.