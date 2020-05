Кулеба: РФ не принимает конструктивных шагов для разрешения конфликта на Донбассе

Российская сторона подрывает процесс мирного урегулирования на Донбассе и не осуществляет конструктивных шагов для разрешения конфликтной ситуации. Об этом сообщил глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.

"Война перемалывается Россией, что и в дальнейшем подрывает мирный процесс на Донбассе, (РФ - ред.) не принимает конструктивных шагов для разрешения конфликта", - сообщил Кулеба.

Как отметил глава МИДа, нарушения прекращения огня на этой неделе "стоило жизни двух украинских солдат. В боевых действиях ранены 14 человек".

