ООС: боевики 11 раз нарушали "тишину", один защитник ранен

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет об обстрелах украинских позиций.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг трижды обстреливал окрестности Каменки, Авдеевки и дважды вблизи Гнутового, неподалеку Старогнатовки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а рядом с Верхнеторецким применяли снайперское оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Майорска российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров, а неподалеку населенных пунктов Сизое и Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

На все эти обстрелы наши защитники решительно и жестко отвечали вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность.

По данным разведки, 23 мая наши воины уничтожили четверых российских оккупантов и, по меньшей мере, семерых ранили.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы", - добавили в штабе ООС.