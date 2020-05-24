Итоги дня 23 мая: "карантинное" совещание в ОП, акция Нацкорпуса и смерть нардепа Давиденко

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина. Детальный переход к адаптивному карантину обсудили в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Украины Владимира Зеленского. Кабмин на следующей неделе наработает решения по возможности экспорта из Украины масок и средств защиты при условии невозможности продать их в стране. Зеленский говорит, что в мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова.

3 Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука. Около 20 активистов, которые проводили акцию под офисом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в субботу, доставлены в райуправление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки В "Нацкорпусе" заявляют о задержанных во время акции под офисом ОПЗЖ, у Медведчука - о пострадавших. Лидер партии "Нацкорпус" Андрей Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

4 Нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Валерий Давиденко. Труп народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко с простреленной головой нашли в туалете в его офисе. Предварительная версия смерти – самоубийство.

5 Подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому в убийстве 7 человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

6 В Украине электроэнергия подорожала на 7,6% Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии "на сутки вперед" за 20 дней мая 2020 без НДС составляет 1348,80 грн/МВт.ч, что на 7,68% выше, чем за 20 дней апреля и на 6,62% выше, чем за апрель в целом.

7 "Слуги народа" разбираются с премьером по поводу поездки Яценюка на Буковину вместе с министрами. Депутаты из "Слуги народа" направили депутатское обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу совместного визита Черновицкой области действующих министров правительства и экс-премьера Арсения Яценюка.

8 Мюнхенцы продолжают лидировать в Бундеслиге. Бавария разгромила Айнтрахт в домашнем матче 27-го тура Бундеслиги (5:2).

9 Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции Сезон 2020/21 в элитном французском дивизионе стартует 23 августа, в Лиге 2 — днем ранее, 22 августа.

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