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В Кабмине рассмотрят возможности экспорта украинских медицинских масок

В Кабмине рассмотрят возможности экспорта украинских медицинских масок
15:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин на следующей неделе наработает решения по возможности экспорта из Украины масок и средств защиты при условии невозможности продать их в стране.

Кабинет министров Украины на следующей неделе наработает нужные решения о предоставлении возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом Владимир Зеленский поддержал этот вопрос.

Напомним, Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению мер безопасности, поскольку не отвечают критериям по показателям заболеваемости коронавирусом, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе.

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На 23 мая в Украине зафиксировали 432 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 580 .

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Кабмин, Коронавирус, ОПУ, Covid-19.
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