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Суббота, 23.05.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 мая

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 мая
13:58 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 23 мая в Украине зафиксировали 432 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 580 .

  • В мире коронавирусом с начала его распространения заразились 5 210 065 человек;
  • количество смертельных случаев достигло 338 142;
  • излечились 2 056 591.

Важно:

 

13:27 Согласно показателям эпидемической ситуации, не могут смягчить ограничительные меры Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. 

Брифинг Максима Степанова

12:26 Открытие в Украине заведений вроде боулинг-клубов станет возможным не ранее 22 июня.

11:21 С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов, однако в тех областях, которые прошли во второй этап смягчения карантина.

10:22 В первую очередь защитные костюмы, перчатки и маски распределяют в больницы, входящие в перечень медучреждений, которые работают с инфицированными коронавирусом, и в области, где зарегистрировано наибольшее количество больных COVID-19.

09:56 Показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения должно быть менее 12) не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

09:47 В Украине за минувшие сутки было совершено более 10 тысяч тестов методом ПЦР.

Заявления Виктора Ляшко

08:05 В Минздраве обсудили наработанные временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при перевозке пассажиров Киевским метрополитеном на период карантина.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 23.05.2020

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Киев, Украина, Минздрав, КГГА, ВОЗ, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, ЦОЗ, Covid-19.
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