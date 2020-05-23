Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 мая

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 23 мая в Украине зафиксировали 432 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 580 .

В мире коронавирусом с начала его распространения заразились 5 210 065 человек;

человек; количество смертельных случаев достигло 338 142;

излечились 2 056 591.

Важно:

13:27 Согласно показателям эпидемической ситуации, не могут смягчить ограничительные меры Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Брифинг Максима Степанова

12:26 Открытие в Украине заведений вроде боулинг-клубов станет возможным не ранее 22 июня.

11:21 С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов, однако в тех областях, которые прошли во второй этап смягчения карантина.

10:22 В первую очередь защитные костюмы, перчатки и маски распределяют в больницы, входящие в перечень медучреждений, которые работают с инфицированными коронавирусом, и в области, где зарегистрировано наибольшее количество больных COVID-19.

09:56 Показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения должно быть менее 12) не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

09:47 В Украине за минувшие сутки было совершено более 10 тысяч тестов методом ПЦР.

Заявления Виктора Ляшко

08:05 В Минздраве обсудили наработанные временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при перевозке пассажиров Киевским метрополитеном на период карантина.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 23.05.2020

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: