Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 23 мая в Украине зафиксировали 432 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 580 .
Важно:
коронавирус выявлен у 20 580 украинцев;
от осложнений заболевания скончалось 605 человек;
в Украине до 22 июня будет действовать адаптивный карантин;
Сегодня начинается новый этап ослабления карантина: что изменится с 22 мая
Карта коронавируса в Украине и мире 22 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
13:27 Согласно показателям эпидемической ситуации, не могут смягчить ограничительные меры Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.
Брифинг Максима Степанова
12:26 Открытие в Украине заведений вроде боулинг-клубов станет возможным не ранее 22 июня.
11:21 С 25 мая в Украине разрешается работа детских садов, однако в тех областях, которые прошли во второй этап смягчения карантина.
10:22 В первую очередь защитные костюмы, перчатки и маски распределяют в больницы, входящие в перечень медучреждений, которые работают с инфицированными коронавирусом, и в области, где зарегистрировано наибольшее количество больных COVID-19.
09:56 Показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения должно быть менее 12) не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
09:47 В Украине за минувшие сутки было совершено более 10 тысяч тестов методом ПЦР.
Заявления Виктора Ляшко
08:05 В Минздраве обсудили наработанные временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при перевозке пассажиров Киевским метрополитеном на период карантина.
Заражение коронавирусом по областям Украины на 23.05.2020
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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.
28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.
13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.
Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.
Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:
Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;
Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;
Как можно чаще проветривайте помещение;
По возможности избегайте мест массового скопления людей.
Как предотвратить распространение инфекции:
Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)
Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;
Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.