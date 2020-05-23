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Перевозка пассажиров на карантине: Ляшко дал представителям столичного метро рекомендаии

Перевозка пассажиров на карантине: Ляшко дал представителям столичного метро рекомендаии
08:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:Главсанврач Украины обсудили рекомендации по организации противоэпидемических мер при перевозке пассажиров Киевским метрополитеном на период карантина.

В Минздраве обсудили наработанные временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при перевозке пассажиров Киевским метрополитеном на период карантина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Обсудили наработанные временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при перевозке пассажиров метрополитеном на период карантина в связи с распространением COVID-19. Работники Киевского Метрополитена ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время пандемии", — написал Ляшко.

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Он добавил, что у столичного Метрополитена "Есть разметки, закупленные термометры и защитные щитки для сотрудников, на станциях будут размещены печатные материалы и видеоролики о COVID-19".

Несмотря на это, главный санитарный врач напомнил, что запуск метро входит во второй этап выхода из карантина. "Возможность его открыть будут иметь только те города, которые будут отвечать определенным критериям", написал он.

Как сообщалось, примерно половина областей в Украине не готовы к новому этапу смягчения карантина. Среди них есть и украинская столица. Несмотря на то, что Киев не входит в список городов, которым будет смягчены противоэпидемические ограничения — мэр столицы Виталий Кличко обратился к правительству с призывом открыть метро.

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Киев, Украина, Транспорт, Карантин, Столица.
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