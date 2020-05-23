Посольство: из США в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира (Фото)

Новости Украины:Из США, в Украину спецрейсом вернулись более 190 пассажиров.

Из Сиэтла, что в США, в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из г.Сиетл, шт.Вашингтон", — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что этот спецсамолёт является восьмым в процессе возвращения граждан из США в Украину.

Примечательно, что это первый в истории украинских авиалиний самолет, прилетевший из Сиэтла.

194 пасажира повернулись додому комерційним спецрейсом зі США. Літак доправив громадян, які перебували на західному узбережжі. Спецрейс здійснювався з м.Сіетл, шт.Вашингтон

це 8-ий спецлітак по поверненню громадян зі США до України

1-й в історії укр.авіаліній літак з Сіетла pic.twitter.com/AGQl2aUSpk — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) May 23, 2020

Как сообщалось ранее, Украина с начала введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса эвакуировали более 1200 граждан из США.