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Посольство: из США в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира (Фото)

Посольство: из США в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира (Фото)
07:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Из США, в Украину спецрейсом вернулись более 190 пассажиров.

Из Сиэтла, что в США, в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

"194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из г.Сиетл, шт.Вашингтон", — говорится в сообщении.

В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек 

В посольстве добавили, что этот спецсамолёт является восьмым в процессе возвращения граждан из США в Украину.

Примечательно, что это первый в истории украинских авиалиний самолет, прилетевший из Сиэтла.

Как сообщалось ранее, Украина с начала введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса эвакуировали более 1200 граждан из США.

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Украина, США, Посольство, Коронавирус.
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