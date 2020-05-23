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В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек

В мире на COVID-19 заразились уже более чем 5,2 млн человек
07:06 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире заразилось уже более 5 200 000 человек.

По состоянию на 6:00 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 338 142 человека. В свою очередь, выздоровели 2 056 591.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего в мире 5 210 065 инфицированных.

В Нью-Йорке почти 2 млн человек прошли тестирование на COVID-19

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 95 972 человека, Великобритании — 36 475, в Италии — 32 486, Испании — 28 628, Франции — 28 218 и в Бразилии — 21 048. В Китае в целом — 4638, за последний месяц зафиксирован один летальный случай.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 600 782), Бразилия (330 890), которая опередила Россию (326 448), Великобритания (255 544), Испания (234 824), Италия (228 658), Франция (181 951), Германия (179 710) и Турция (154 500).

Ранее в ВОЗ сообщили, что Южная Америка стала новым эпицентром COVID-19.

Эпидемия: в Египте COVID-19 установил очередной антирекорд 

Как сообщалось, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 20 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 — летальные.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

США внесли в санкционный список более 30 китайских компаний 

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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