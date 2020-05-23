Эпидемия: в Египте COVID-19 установил очередной антирекорд

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Египте за сутки прибавилось аж 783 случая заражения, среди населения.

За минувшие сутки количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Египте выросло на 783, что является самым высоким суточным приростом с начала эпидемии.

Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения Египта пишет Xinhua.

"Египет обнаружил 783 новые случая инфицирования COVID-19 в течение 24 часов — наибольшее количество заражений за сутки с момента начала пандемии в феврале", - говорится в материал.

Отмечается, что общее количество инфицированных в Египте по состоянию на пятницу достигло 15 786 человек.

"Египет также подтвердил 11 новых связанных с коронавирусом смертей, что доводит общее количество смертей до 707", - сообщает Xinhua.

Заметим, что число новых случаев инфицирования, выявленных за сутки на территории самой населенной арабской страны, уже четвертый день подряд превышает 700.

"Вместе с тем, только за последние сутки выздоровели и покинули лечебные заведения 157 пациентов. Количество выздоровевших от начала пандемии достигло 4 374" человек", - говорится в сообщении.

Xinhua добавляет, что с начала священного мусульманского месяца Рамадана Египет переживает вспышку заболевания. Для замедления темпов распространения болезни, власти страны ввели общенациональный комендантский час.

При этом некоторым предприятиям, закрытым в середине марта из-за карантина, было разрешено возобновить работу при условии соблюдения предостережений.