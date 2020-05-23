Степанов: в Украине новый рекорд по количеству тестов на COVID-19

Новости Украины:В Украине за прошедшие сутки совершили более 10 000 тестов.

В Украине за минувшие сутки было совершено более 10 тысяч тестов методом ПЦР.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За минувшие сутки совершено 10 248 исследований методом ПЦР — это такой наш новый рекорд. Впервые мы превысили 10 тысяч исследований методом ПЦР, и мы двигаемся дальше", — сказал он.

По словам Степанова, МЗ привлекает дополнительное оборудование и лаборатории, а цель министерства — максимально увеличить количество тестирований, в том числе методом ПЦР.

Как сообщалось, в Украине готовятся запустить тестирование на антитела к коронавирусной болезни.