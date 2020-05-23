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В Минздраве рассказали, когда станет возможным открытие боулинг-клубов

В Минздраве рассказали, когда станет возможным открытие боулинг-клубов
12:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В Минздраве Украины рассказали, когда откроют боулинг-клубы.

Открытие в Украине заведений вроде боулинг-клубов станет возможным не ранее 22 июня.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Раньше 22 июня этот (открытие боулинг-клубов — ред.) невозможно, потому что все что касается таких массовых мероприятий, я думаю, что все понимают, что это возможно будет только после того, когда мы будем уверены что нет угрозы для здоровья и жизни граждан", — сказал министр.

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В то же время на вопрос о том, когда позволят открыть ТРЦ он отметил, что такое решение было принято еще на первом этапе ослабление карантинных мероприятий.

"Работа торгово-развлекательных центров было разрешено еще на первом этапе смягчения карантина, который начался 11 мая, но без развлекательных зон и заведений питания, расположенных в ТРЦ и по соблюдению соответствующих требований поведения в магазинах или этих ТРЦ", — сообщил Степанов.

Как сообщалось, в Украине 9:00 23 мая зафиксировано 20 580 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 605 — летальные.

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Украина, Минздрав, Карантин, Боулинг клубы.
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