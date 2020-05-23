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Запуск столичного метро 25 мая: Ляшко все еще сомневается в целесообразности

Запуск столичного метро 25 мая: Ляшко все еще сомневается в целесообразности
13:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Украины:Открытие метро будет зависеть от показателя инцидентности.

Вопрос открытия метро в Киеве городская комиссия должна решить 25 мая. Это будет зависеть от показателя инцидентности, который по состоянию на сегодня уже позволяет открыть метро.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, показатель инцидентности в Киеве на вчерашний день превышал допустимое правительством среднее количество заболеваний - 12 случаев. Это, среди прочего, связано со вспышками заболеваний в интернатах на предыдущей неделе.

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"Поэтому если в Киеве не будет резкого роста числа заболеваний в эти выходные, то отняв те вспышки, которые произошли неделю назад, Киев сможет выйти на показатель инцидентности, который не превышает 12 случаев на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.

Он добавил, что сегодня утром этот показатель в Киеве был пересчитан с учетом количества тех, кто заболел в пятницу, и составил 11,73. Это позволяет столице переходить ко второму этапу послаблений карантина.

"То есть по состоянию на сегодня метро могло бы открываться. Но поскольку в целом по стране его разрешено открывать 25 мая, то дальше 25 мая комиссия должна снова собраться и зафиксировать показатель инцидентности, как и все другие показатели. Если 25 мая они будут соответствовать допустимому значению правительством, то они смогут в тот же день запустить метрополитен и открыть детские сады", - резюмировал главны санврач Украины. 

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Как сообщалось, КГГА намерена открыть метро и все рынки в столице 25 мая, вопреки рекомендациям Минздрава. При этом уже сегодня в рамках ослабления карантина в столице возобновят в обычном режиме весь общественный транспорт. Транспорт выйдет на маршруты в 12 часов дня.

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Киев, Минздрав, Метро.
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