ГПСУ: За сутки самолетами из Казахстана, Туниса, США и Эстонии прибыло 500 украинцев

За минувшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 19,2 тысячи человек.
Из них 500 прибыли в аэропорт "Борисполь" самолетами, передает ГПСУ.
"Всего за минувшие сутки пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев" оформили более 500 пассажиров, прибывших самолетами из Тараза, Туниса, Сиэтла и Таллинна", — сообщили в ГПСУ.
Сообщается, что человек с повышенной температурой тела, которые прибыли в Украину прошедшие сутки, не выявлено. Также ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался.
Все без исключения граждане, прибывшие самолетами, установили мобильное приложение "Дия дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.
"Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 19,2 тыс. человек", — отметили пограничники.
Как сообщалось ранее, сегодня украинское посольство сообщило, что из Сиэтла, что в США, в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира.