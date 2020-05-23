ГПСУ: За сутки самолетами из Казахстана, Туниса, США и Эстонии прибыло 500 украинцев

Новости Украины:В Украину за прошедшие сутки прибыли около 500 украинцев из ряда стран.

За минувшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 19,2 тысячи человек.

Из них 500 прибыли в аэропорт "Борисполь" самолетами, передает ГПСУ.

"Всего за минувшие сутки пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта „Киев" оформили более 500 пассажиров, прибывших самолетами из Тараза, Туниса, Сиэтла и Таллинна", — сообщили в ГПСУ.

Сообщается, что человек с повышенной температурой тела, которые прибыли в Украину прошедшие сутки, не выявлено. Также ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался.

Все без исключения граждане, прибывшие самолетами, установили мобильное приложение "Дия дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

"Всего за прошлые сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 19,2 тыс. человек", — отметили пограничники.

Как сообщалось ранее, сегодня украинское посольство сообщило, что из Сиэтла, что в США, в Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира.