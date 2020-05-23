В КГГА обнародовали дату запуска наземного транспорта и торговых заведений в обычном режиме

Новости Украины:Коронавирусные показатели в столице позволяют перейти к следующему этапу смягчения карантинных ограничений.

В Киеве показатели по заболеваемости Covid-19 позволяют перейти к следующему этапу смягчения карантинных ограничений, заявил исполняющий обязанности первого заместителя глава Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Принято решение о переходе к следующему этапу послабления карантинных мер в городе Киеве.

Это означает, что с сегодняшнего дня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв м, в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы.

С 12 часов дня возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.