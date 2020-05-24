Впервые с 8 марта: Папа Римский провел молитву для верующих не в онлайн-режиме

Новости мира:Папа Римский впервые с марта прочитал молитву для верующих на площади Святого Петра.

Папа римский провел воскресную молитву 24 мая в присутствии верующих впервые за время карантина в Италии и в Ватикане, который был вызван коронавирусом SARS-CoV-2.

Последний раз понтифик благословлял католиков на площади Святого Петра 8 марта, с тех пор все общение с паствой проходило онлайн, передает УНН со ссылкой на Vatican News.

Папа Франциск провел молитву в библиотеке Апостольского дворца, как и во время карантина, но затем вышел на балкон для благословения. Верующие приветствовали его аплодисментами. Выход главы католической церкви сопровождался звоном с колокольни. Папа Римский напомнил о дне памяти католической церкви в Китае и выразил солидарность с китайскими верующими.

"Впервые после нескольких месяцев Святейший Отец благословлял не пустую площадь", — прокомментировали в пресс-службе понтифика.

На площадь Святого Петра, которую открыли для посещения в прошлый понедельник, было допущено около 200 человек, большинство были в масках и во время молитвы верующие на площади сохраняли социальное дистанцирование. Ряд карантинных ограничений в Италии были сняты 18 мая, среди них и запрет на проведение церковных служб.