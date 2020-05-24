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Советник Трампа сравнил реакцию Китая на коронавирус с реакцией СССР на Чернобыль

Советник Трампа сравнил реакцию Китая на коронавирус с реакцией СССР на Чернобыль
21:52 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Белом доме сравнили пандемию коронавируса с Чернобыльской катастрофой.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан в воскресенье сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса SARS-CoV-2 с реакцией Советского Союза на катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

"Это был вирус, выпщуенный Китаем. Они собирались когда-нибудь устроить шоу на HBO, как это было с Чернобылем, только в этом вирусе", — сказал О’Брайан в воскресенье на телеканале CBS, ссылаясь на минисериал 2019 года, рассказывающий о взрыве реактора ЧАЭС в 1986 году.

На вопрос ведущей Маргарет Бреннан, обвиняет ли он китайское правительство в целом или местных чиновников в сокрытии информации, О’Брайан ответил: "Мы не знаем, потому что они выгнали всех репортеров, и они не позволили бы следователем (Центров по контролю и профилактике заболеваний) войти, и они до сих пор блокируют работу следователей".

"Неважно, были ли это местные чиновники или Коммунистическая партия Китая, это было прикрытие, и в конце концов мы докопаемся до сути", — добавил он.

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В том же интервью О’Брайана спросили, будут ли китайцы разрабатывать вакцину от вируса, и будет ли она доступна американцам.

"Я думаю, что сначала мы разработаем вакцину, — сказал О’Брайан, но добавил, — есть шанс, и об этом уже сообщалось, что китайцы занимались шпионажем, чтобы попытаться найти исследования и технологии, над которыми мы работаем как для вакцины, так и для терапии (инфекционного заболевания) ... у них много лет опыта кражи американской интеллектуальной собственности и подрыва американских технологий, и я не удивлюсь, если они сделают это с вакцинами".

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Китай, Чернобыль, Коронавирус, Роберт О’Брайан.
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