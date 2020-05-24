Бюджет не принят: в Боснии перенесли выборы

Новости мира:В Боснии перенесли выборы, потому что правительство провалило их финансирование.

Избирательная комиссия Боснии и Герцеговины переносит местные выборы, запланированные на начало октября, из-за неспособности правительства обеспечить финансирование их организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Комиссия объявила, что общенациональные выборы мэров и членов муниципальных советов состоятся 15 ноября - при условии, что комиссия получит финансирование, необходимое для проведения голосования.

Правительство Боснии еще не приняло бюджет на 2020 год и вместо этого полагается на ежеквартальные промежуточные механизмы финансирования.

Бюджет страны по плану должны утвердить в июне. Однако некоторые ведущие политики на прошлой неделе намекнули, что они могут обусловить его дальнейшее принятие в парламенте разрешением спора о составе избирательной комиссии.