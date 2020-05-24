В Британии еще 118 человек умерли от коронавируса

Новости мира:Всего в Великобритании зафиксировано 36 тыс 793 летальных случая.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 118 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

Вчера, 23 мая, сообщалось о смерти 282 человек, 22 мая - 351 человека.

Всего в Британии с начала пандемии зафиксировано 36 тыс. 793 летальных случая.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 259 тыс. 559 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 2 тыс. 409 человек.