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В Британии еще 118 человек умерли от коронавируса

В Британии еще 118 человек умерли от коронавируса
23:46 Вс, 24 Май 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Всего в Великобритании зафиксировано 36 тыс 793 летальных случая.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 118 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

Вчера, 23 мая, сообщалось о смерти 282 человек, 22 мая - 351 человека.

Всего в Британии с начала пандемии зафиксировано 36 тыс. 793 летальных случая.

Лабораторно инфицирование коронавирусом подтверждено у 259 тыс. 559 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 2 тыс. 409 человек.

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Великобритания, Британия, Коронавирус, Covid-19.
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